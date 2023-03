Deinfluenceri: Rušenje moći ‘beauty influencera‘ pretvara pobunjenike u nove – ‘influencere‘

Na tisuće korisnika TikToka i Instagrama odlučilo je snimiti ‘deinfluencing‘-videa, slaviti taj pokret jer, kako tvrde, njime potkopavaju konzumerizam i educiraju publiku o boljoj i mnogo povoljnijoj alternativi razvikanim i skupim proizvodima i brendovima, na čemu su utjecajnici dizali golemu lovu

Engleski izraz ‘baciti nekoga pod autobus‘ najbolje opisuje poteze kreatora sadržaja na društvenim platformama koji su odlučili stati na kraj hvalospjevima o pojedinim proizvodima i srušiti mit o njima kao svetom gralu industrije. Pod virtualnim kotačima autobusa tako su se našli cijenjeni beauty-brendovi poput Olaplexa, Charlotte Tilbury, Too Faced, Dysona, pa i mnoge luksuzne marke za čije kremice i serume treba izdvojiti nekoliko stotina dolara. Budući da je većina tih proizvoda postala popularna upravo zbog influencera koji ih upotrebljavaju i reklamiraju, njihovo raskrinkavanje i kritiziranje dobilo je naziv deinfluencing.

Na tisuće korisnika TikToka i Instagrama odlučilo je snimiti deinfluencing-videa, slaviti taj pokret jer, kako tvrde, njime potkopavaju konzumerizam i educiraju publiku o boljoj i mnogo povoljnijoj alternativi razvikanim proizvodima, a i brendovima. Iako ti korisnici izravno ruše i influencere, malene su šanse da će ubiti i cijelu influensersku kulturu, a kamoli konzumerizam, a veće da će i oni sami postati dio još jednoga potrošačkog trenda.

‘Bildanje‘ povjerenja

Kako u svojoj analizi prenosi medijska kuća CBC, deinfluencing nije ništa drugo nego nova strategija kreiranja sadržaja. Kako raste trošak života, kreatori pokušavaju pronaći način da povećaju broj pratitelja, ali i izgrade povjerenje onih koji si više ne mogu priuštiti skupe proizvode za čiju promidžbu influenceri dobivaju na stotine tisuća dolara.

Do početka prošlog tjedna hashtag #deinfluencing skupio je više od 230 milijuna pregleda i svaki je dan sve popularniji. To i ne začuđuje jer kreatori takvih videa ne samo da kritiziraju pojedine (skupe) proizvode, već i reklamiraju dobre, jeftinije opcije. I korisnici im vjeruju. Što nije mala stvar. Naime, povjerenje je najjača valuta u svijetu influencera, a deinfluencing, ma koliko god to paradoksalno zvučalo, najbolji je alat za njegovo ‘bildanje‘. CBC to uspoređuje s posjetom buticima u kojima će kupci više vjerovati prodavaču koji će, primjerice, reći da ta boja na njemu ili njoj ne izgleda najbolje, a zatim ponuditi alternativu, nego onomu koji će izražavati oduševljenje svakim komadom odjeće koji kupac proba. Također, deinfluencing-kreatori pojavili su se u trenutku kad je virtualni svijet počeo osjećati zasićenje klasičnim beauty-utjecajnicima.

U siječnju je kompanija Tarte Cosmetics odlučila na putovanje u Dubai povesti neke od najutjecajnijih ‘beauty influencera‘, no taj joj se potez obio o glavu. Prije pandemije takva je praksa bila uobičajena: brendovi su trošili milijune dolara da bi slavne instagramere, tiktokere i youtubere vodili na luksuzna putovanja tijekom kojih su im ugađali na nezamislive načine, ali u ovom trenutku takvo su rasipanje korisnici osudili, nazvali ga neukusnim i ignorantskim

Magazin Dazed istaknuo je nekoliko recentnih primjera koji upućuju na zamor utjecajnim ličnostima iz svijeta ljepote, ali i rapidan gubitak povjerenja njihovih pratitelja. Tako je, primjerice, u siječnju ove godine kompanija Tarte Cosmetics odlučila na putovanje u Dubai povesti neke od najutjecajnijih beauty influencera, no taj joj se potez (organizatorima i putnicima) obio o glavu. Prije pandemije takva je praksa bila potpuno uobičajena: brendovi su trošili milijune dolara da bi slavne instagramere, tiktokere i youtubere vodili na luksuzna putovanja tijekom kojih su im ugađali na nezamislive načine, ali u ovom trenutku takvo su rasipanje korisnici osudili, nazvali ga neukusnim i ignorantskim. Naime, toliko korisnika na svijetu jedva spaja kraj s krajem, a oni uživaju u bakanalijama u Dubaiju!

‘Beauty‘-potop

Osim što su influenceri požalili to nesretno putovanje u Tarteovoj režiji, pokazalo se da ne uspijevaju opravdati uloženi novac. Iako influenceri poput Addison Rae ili Hyrama Yarbroa imaju milijune pratitelja, prodaja njihovih beauty-proizvoda je podbacila pa ih je lanac Sephora odlučio maknuti iz ponude. Također, sve više korisnika shvaća (aleluja!) da su fotografije influencera fotošopirane, da ih brendovi dobro plaćaju da reklamiraju njihove proizvode, a da se na mnogim objavama i ne naznačuje da su sponzorske. Gubitak povjerenja potrošača najbolje ilustrira slučaj ‘MascaraGate‘ kad je​ beauty influencerica na TikToku s 14 milijuna pratitelja Mikayla Nogueira objavila videorecenziju L‘Oréalove maskare Telescopic Lift. I dok je ona tako pripovijedala o magičnim učincima maskare, neki su korisnici primijetili da u videu nosi lažne trepavice. Iako je to demantirala, video je skupio čak 56 milijuna pregleda (znatno više od njezina prosjeka).

Mnogi su željeli dokazati da ima krivo pa su kupili maskaru, koja im se na kraju svidjela, a drugi su napali i influencericu i kompaniju i cijeli koncept recenziranja proizvoda brendova s kojima su sklopljeni sponzorski ugovori. E sad, tu na scenu stupaju deinfluenceri koji, osim sve lošijeg imidža beauty influencera, iskorištavaju i to što na društvenim mrežama ‘negativan‘ sadržaj bilježi dvostruko veći angažman (stopu engagementa) od pozitivnoga. Drugim riječima, u negativnosti ili, u ovom slučaju, izjave da neki brend nije vrijedan te love više se vjeruje nego kad se brend hvali. To se čita kao iskrenost, a influenserska puna usta hvale kao ‘plaćeni su da to govore‘.

Obrnuta psihologija

Zanimljivo, brend Taco Bell iskoristio je upravo tu obrnutu psihologiju za reklamiranje svoga brzog lanca meksičke hrane. Za tu je prigodu angažirao pjevačicu Doju Cat koja je dobila zadatak s pratiteljima dijeliti videa u kojima pokušava skladati jingle za brend. Uputa marketingaša nije bila da govori kako je to super, već upravo suprotno, da je beskrajno zamorno. Taco Bellov potez nazivaju ‘deinfluencingom prije deinfluencinga‘, a izgledno je da će hrabriji brendovi slijediti taj primjer pa će deinfluencing postati i marketinški trend. Što se trenutačnih deinfluencera na društvenim platformama tiče, i s njihovim bi sadržajem korisnici trebali biti na oprezu. Da, njihova je ideja srušiti mit o razvikanim proizvodima, ali isto tako nije nemoguće da će neki na taj način podmetati proizvode za čije su reklamiranje plaćeni. Također, usprkos tomu što kreatori tvrde da tako ruše konzumerizam, većina ih nudi zamjenske proizvode, dakle potiče na potrošnju. Bez obzira na to je li taj novac bolje uložen, činjenica je da se i dalje radi o potrošnji, ali i – influensanju.

Drugim riječima, deinfluenceri su također influenceri čiji će prihodi također rasti u skladu s rastom industrije. Prema posljednjim procjenama Influencer Marketing Huba, tržište influencera je 2022. godine naraslo na 16,4 milijarde dolara, a do kraja ove narast će na 21,1 milijardu. Stoga, ako ste korisnik, i s deinfluencerima – oprezno. Ako ste pak marketingaš, doista se isplati baciti oko na taj gorući trend koji promiče antikonzumerizam samo u ideji.